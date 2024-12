Vlaović za SK: Uvjeren sam u to da Dinamo može pobijediti Celtic

Podijeli :

Goran Vlaović

Celtic ponovno dolazi na Maksimir, ali ovaj put u sklopu Lige prvaka. Prije deset godina bio je u okviru grupne faze Europske lige, a tada Dinamo je pobijedio 4:3. Zanimljivo, hat-trick postigao je igrač koji se danas nalazi u redovima zagrebačke momčadi - Marko Pjaca.

Vrijedi istaknuti kako su ti golovi bili prvi za Pjacu što se Europe tiče. Ovo će biti njihov peti međusobni obračun. Prvi se dogodio sredinom kolovoza 1998. godine, a tada je u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka Celtic slavio 1:0 pogotkom Darrena Jacksona.

Dva tjedna kasnije, odnosno krajem tog mjeseca odigran je uzvrat na Maksimiru u kojem je Dinamo bio bolji sa 3:0 i uspio nadoknaditi gol zaostatka iz Glasgowa. Prvi gol postigao je Silvio Marić, a preostala dva zabio je Robert Prosinečki. Popularni Žuti pogodio je iz kaznenog udarca za 2:0, a na klupi bio je pokojni Zlatko Cico Kranjčar. Nakon toga sastali su se u Europskoj ligi i svatko je upisao po pobjedu. Dakle, Dinamo i Celtic sve skupa imaju dva slavlja.

U ovosezonskoj Ligi prvaka oba sastava trenutačno se nalaze u zoni, koja donosi prolaz. Celtic je na 20. mjestu sa 8 osvojenih bodova, a Dinamo na 23. poziciji sa bodom manje.

Goran Vlaović najavio je ovaj okršaj. Dotaknuo se Dinamovog niza bez pobjede, zadnjeg nastupa u HNL-u i izvrsne forme Celtica.

Vaša najava večerašnjeg sraza na Maksimiru?

“Super najava bila bi da se nadamo kako će biti zanimljiva utakmica i kako će Dinamo pobijediti. Naravno, bit će jako teško. Međutim, ova utakmica na neki način može dosta toga odrediti što se ove polusezone tiče. Kako god se okrene, dosta je turbulentna. Ukoliko bi Dinamo slavio nad Celticom i u zadnje dvije prvenstvene utakmice, mislim da bi to bio dobar završetak polusezone i ove kalendarske godine.”

Ako dobije Celtic, Dinamo bi prekinuo niz od pet uzastopnih utakmica bez pobjede koji je počeo remijem protiv Gorice prije mjesec dana.

“Da, ali činjenica je da je Dinamo prethodne utakmice igrao bez nekoliko stožernih igrača i to se osjetilo te vidjelo na terenu. Što se Europe tiče, to nije toliko strašno. Međutim, prenijelo se na HNL i tu baš nije u bajnoj situaciji s obzirom da Rijeka i Hajduk imaju šest bodova prednosti. To nije jednostavno loviti, ali sve je povezano sa povredama i igranjem u Ligi prvaka. Nadam se da će se debelo poboljšati, a večerašnja utakmica itekako bi mogla sve malo dotjerati.”

Spomenuli ste HNL. Kako ste vidjeli zadnji nastup Dinama protiv Slaven Belupa?

“Među nama nogometašima dolazi do tih komentara u stilu kada hoćeš i kada si čak dobar, onda te možda neće nagraditi i to je kao kazna za ono što je bilo prije. Utakmice, koje je Dinamo odigrao protiv Rijeke i Hajduka nisu bile bajne te nisu bile ono što očekujemo i želimo vidjeti. Kada dođe utakmica poput ove protiv Slaven Belupa, šanse koje su mogle riješiti pitanje pobjednika nisu bile pretvorene u gol. Nekoliko minuta prije kraja promaši se zicer i dođe do toga da je rezultat ispao poražavajući, iako je Dinamo bio bolji na terenu i zaslužio pobjedu.”

Celtic je u odličnoj formi. Poslije uvjerljivog poraza od Borussije Dortmund, nanizao je čak 13 utakmica bez poraza (deset pobjeda i tri remija). Nema dvojbe da na Maksimiru želi ostati neporažen, a u Ligi prvaka ima bod prednosti u odnosu na Dinamo.

“Ovo je dobro za njih i ne baš obećavajuće za Dinamo. Ono što bih htio reći vezano za Celtic jest da je apsolutna razlika u kvaliteti u odnosu na druge momčadi u Premiershipu. Nema sumnje da je Celtic praktički neprikosnoven već dugo vremena. Tu je još samo Rangers i to je to. Oni prvenstvo rješavaju na „mišiće“, ali Europa je druga stvar. Gledao sam ih protiv Atalante i nisu me oduševili. Mislim da se u našim medijima spomenulo kako je Celtic definitivno trebao izgubiti, ali na kraju izvukao je remi. Ako se ne varam, posljednja je bila protiv Club Bruggea koji nije nešto bajan i kvalitetan te je opet odigrao neriješeno.”

“Nastupi u Europi nisu nekakva referenca njihove kvalitete. Radi se o kompliciranoj i teškoj momčadi, a Škoti nikada nisu baš nešto previše odgovarali Dinamu i našoj reprezentaciji. Međutim, uvjeren sam u to da Dinamo može pobijediti Celtic iako stanje u momčadi i dalje nije bajno. Nećemo istrčati sa najboljom momčadi, ali nadam se da će zamjene biti na razini i da će se Dinamo potpuno resetirati kao momčad te pobijediti. Pobjeda bi bila jako dobar korak prema prolazu dalje u Ligi prvaka.”