Vinicius: To me Modrić naučio, nedostaje mi

Francisco Macia via Guliver

Real Madrid je sinoć u 6. kolu La Lige pobijedio Levante u gostima 4:1.

Kraljevi su poveli u 28. minuti golom Viniciusa Juniora, a 10 minuta kasnije asistirao je Francu Mastantuonu za 2:0 prije nego što je Etta Eyong smanjio na 1:2 u 54. minuti. No dvama golovima Kyliana Mbappea u nastavku, Madriđani su riješili utakmicu u svoju korist.

Vinicius Junior zabio je krasan gol za vodstvo Reala. Primio je loptu na desnoj strani šesnaesterca i onda fantastičnim udarcem vanjskim dijelom kopačke, u stilu Luke Modrića, pogodio suprotni kut za 1:0. Novinar Realove televizije pitao ga je nakon utakmice kako je zabio takav gol.

“To me naučio Modrić, zar ne? Nedostaje mi. Zadovoljan sam kako smo odigrali, bili smo dobri od samog početka do kraja utakmice”, odgovorio je Brazilac.