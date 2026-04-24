Vijest koja će razveseliti BiH: Edin Džeko će biti spreman za SP!

Daniele Buffa Image nella via Guliver

Edin Džeko vratio se treninzima nakon što je krajem ožujka na utakmici protiv Italije zadobio ozljedu ramena.

Zasad radi individualno, no najvažnije je da proces rehabilitacije napreduje kako treba.

U Schalkeu se nadaju da bi Džeko mogao biti spreman već za utakmicu protiv Nürnberga 9. svibnja. S obzirom na to da je već počeo trenirati, možda čak bude u konkurenciji i za susret s Fortunom Düsseldorf 2. svibnja.

Naravno, glavni prioritet je njegov potpuni oporavak kako bi spreman dočekao Svjetsko prvenstvo.S

Sastav iz Gelsenkirchena je vodeća momčad 2. Bundeslige sa 61 bodom, što je tri boda više od Paderborna koji se nalazi na drugom mjestu.

Podsjetimo, BiH igra u skupini B, zajedno sa Švicarskom, Katarom i Kanadom. Prvi protivnik BiH bit će Kanada, a utakmica je na rasporedu 12. lipnja u Torontu.