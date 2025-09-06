VIDEO / Srbija i dalje neporažena u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo: Golom Vlahovića svladali Latviju

Podijeli :

Srbija je u rano poslijepodne u subotu odigrala utakmicu trećeg kola svoje skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Njezini protivnik bila je Latvija koja ih je ugostila u Rigi. Srbi su bili veliki favoriti u ovoj utakmici, a to su opravdali golom Dušana Vlahovića u 12. minuti. Bio je to jedini gol na utakmici i Srbija je slavila s 1:0 u gostima.

Dominirali su Srbi u prvom dijelu, a to su uspjeli naplatiti u 12. minuti. Tada su kombinirali Aleksandar Katai i Dušan Vlahović. Napadač Juventusa uspio se namjestiti na svoju lijevu nogu te je prizemnim udarcem matirao Krisjanisa Zviedrisa na vratima Latvije.

Do kraja susreta nije bilo pogodaka što je značilo da je Srbija s 1:0 ostvarila svoju drugu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Uz to su upisali i remi na gostovanju kod Albanije. Trenutno se nalaze na drugom mjestu s dva boda manje od vodeće Engleske. Reprezentacija Tri lava će od 18 sati igrati protiv Andore u Birminghamu.

U sljedećem kolu Srbija dočekuje baš Engelsku u Beogradu.

