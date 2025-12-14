VIDEO / Skupocjeno pojačanje Newcastlea autogolom odlučilo veliki derbi u Engleskoj

Podijeli :

U 16. kolu engleske Premier lige odigran je veliki sjevernoengleski derbi između Sunderlanda i Newcastlea. Dvoboj je to poznat po imenu Tyne-Wear zbog okruga u kojem se nalaze. Derbi je to koji je prepun naboja te se uvijek igra za prestiž. U Premier ligi nisu međusobno igrali još od sezone 2015./2016. kada su 'Svrake' ispale iz lige. Sljedeće godine iz Premier liga ispala je i momčad Sunderlanda, a ove sezone su nakon devet godina ponovno ukrstili 'koplja' u najjačoj ligi na svijetu. Bio je to izjednačen susret koji je odlučen autogolom skupocjenog pojačanja Nicka Woltemadea. Nijemac je stigao za 70 milijuna eura, a susret nije odlučio u korist Newcastlea, a razlog za to je njegov autogol u 46. minuti susreta. Tako je Sunderland slavio s 1:0 i skočio na sedmo mjesto dok je Newcastle na 12. mjestu.

