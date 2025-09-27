VIDEO / Kovačeva Borussia lako riješila Mainz, navijači oduševljeni pogotkom: ‘Niko, oženi me’

Podijeli :

Borussia Dortmund hrvatskog trenera Nike Kovača pobijedila je u gostima Mainz 2:0 u 5. kolu Bundeslige.

U 27. minuti završni pas imao je Brandt koji je savršeno poslužio Svenssona za 1:0. Kasnije je vodstvo Borussije podebljao Adeyemi nakon još jednog protuudara u 40. minuti.

U 67. minuti Mainz je ostao s igračem manje nakon isključenja Zentnera i tu je priči bio kraj.

Inače, navijače Borussije razgalio je vodeći pogodak Svenssona nakon lijepe akcije koja je započela od vratara Kobela. Zadovoljno su na društvenim mrežama komentirali izdanje Kovačeve momčadi.

“Momčad napokon igra odrasli nogomet pod Kovačem”, “Jako sam sretan s momčadi i trenerom”, samo su neki od komentara na Facebook stranici kluba.

Na platformi X jedan je korisnik otišao korak dalje i, oduševljen akcijom kod prvog pogotka, ‘zaprosio’ Kovača.

