VIDEO / Pogledajte zbog kolikog zaleđa je poništen pogodak u Bundesligi

Eintracht je u Frankfurtu s minimalnih 1-0 svladao Heidenheim u 26. kolu Bundeslige.

Jedini je gol dao Kalimuendo, u 53. minuti iz voleja u padu, a dvadeset minuta kasnije domaćin je ostao s igračem manje. Drugi žuti karton, odnosno crveni zaradio je Koch.

Prije crvenog kartona, gosti su stigli do izjednačujućeg pogotka preko Conteha, no poništen je zbog minimalnog zaleđa.

Eintracht je sedmi na ljestivici s 38 bodova, dok je Heidenheim posljednji s 14 bodova.

