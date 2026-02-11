VIDEO / Palace je vodio 2:0 u 40. minuti, a onda su do kraja poluvremena primili tri gola

Podijeli :

Utakmica Crystal Palacea i Burnleyja u srijedu navečer kasnila je 10 minuta, a ljubitelji nogometa nisu bili razočarani kad je krenuo susret. Prvo je u 17. minuti Jorgen Strand Larsen zabio za 1:0 da bi isti igrač pogodio za 2:0 u 33. minuti. Taj rezultat stajao je na semaforu do 40. minute kada je uslijedio pravi šok za Orlove i njihove navijače. U 40. minuti je Hannibal Mejbri zabio za 2:1, četiri minute kasnije je Jaidon Anthony pogodio za izjednačenje da bi za potpuni preokret pogodio igrač Palacea. Jefferson Lerma je u drugoj minuti sudačke nadoknade pogodio u svoju mrežu za 3:2 Burnleyja. Na kraju se ispostavilo da je to bio i konačan rezultat.

