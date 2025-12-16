VIDEO / Nastavak odlične forme: Perišić zabio novi gol za PSV!

Podijeli :

Nogometaši PSV-a izborili su osminu finala nizozemskog Kupa nakon što su pobijedili niželigaša GVVV 3:0 u utakmici šesnaestine finala nizozemskog Kupa.

Sve je bilo riješeno u prvih 10 minuta kada su zabili Guus Til i Paul Wanner, a prednost je u nastavku povećao hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. On je ušao u igru na startu drugog poluvremena te u 53. minuti postigao pogodak za 3:0. Kiliann Sildillia ubacio je s desne strane, a Perišić je preciznim udarcem glavom poslao loptu u mrežu.

Bio je to Perišićev treći pogodak ove sezone u dresu PSV-a, nakon što je ranije zabijao u Ligi prvaka i Eredivisie.

Uz golove, upisao je i osam asistencija, od čega čak sedam u nizozemskom prvenstvu, čime drži drugo mjesto na ljestvici najboljih asistenata.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.