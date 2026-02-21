VIDEO / Kovačev Dortmund gubio 2:0 pa se u 95. minuti spasio od poraza

Podijeli :

U posljednjem subotnjem susretu 23. kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, osvojili su bod kod Leipziga odigravši 2:2.

Borussia (D) sada zaostaje za vodećim Bayernom osam bodova, ali može biti sretna jer je bod na teškom gostovanju osvojila nakon 0:2.

Izuzetno dobro je Leipzig odigrao prvo poluvrijeme te je zasluženo vodio 2:0 prije odlaska na odmor. Oba pogotka je postigao Baumgartner, u 20. i 39. minuti. Slika se na terenu promijenila u nastavku dvoboja. Borussia (D) je zaigrala mnogo hrabrije i otvorenije te su se nizale prilike na obje strane.

Gosti iz Dortmunda su brzo smanjili, a nakon gužve u 50. minuti je autogol potpisao Romulo Cardoso. Do kraja su obje momčadi imale dosta prilika, a na kraju su gosti došli do izjednačenja golom u 95. minuti. Nakon dobre akcije Brandta i Adeyemija poentirao je Fabio Silva za konačnih 2:2. Na kraju je čak Brandt mogao poentirati, ali šokantni se preokret u nadoknadi ipak nije dogodio.