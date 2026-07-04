VIDEO / Jagušić maestralno asistirao u pobjedi protiv Ajaxa

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xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver Image

Mladi hrvatski ofenzivac Adriano Jagušić uspješno je otvorio pripreme za novu sezonu u dresu Panathinaikosa. Nakon što tijekom proljetnog dijela prošle sezone nije imao veću ulogu u grčkom klubu, 20-godišnjak želi izboriti veću minutažu, a dobar dojam ostavio je u prijateljskoj pobjedi protiv Ajaxa rezultatom 3:1, u kojoj je upisao asistenciju.

Susret je odigran u nizozemskom Ermelu, a Jagušić je ponovno bio među početnih 11, kao i u prvoj pripremnoj utakmici. Panathinaikos je poveo u 16. minuti preko Andrewa Tetteha, dok je drugi pogodak stigao u 31. minuti nakon odlične akcije hrvatskog nogometaša.

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Jagušić je u kaznenom prostoru odigrao dupli pas sa Sverrirom Ingom Ingasonom, potom je atraktivnim potezom prebacio loptu pokraj vratara Maartena Paesa i tako idealno proigrao Anassa Zarouryja, kojem nije bilo teško pogoditi praznu mrežu za vodstvo 2:0. Taj potez pogledajte OVDJE.

Ajax je do kraja prvog poluvremena smanjio preko Don-Angela Konadua, ali je konačnih 3:1 u 74. minuti postavio Vicente Taborda.

Hrvatski veznjak utakmicu je završio s jednom asistencijom, tri ključna dodavanja, tri osvojena duela od ukupno šest na tlu te jednim uspješnim driblingom iz jednog pokušaja. Također je osvojio jedan posjed lopte i imao vrlo dobru preciznost dodavanja, uspješno realiziravši 22 od 25 dodavanja.

Jagušić je početkom godine iz Slavena prešao u Panathinaikos kao jedan od najperspektivnijih hrvatskih mladih igrača. Za njegove usluge zanimanje su, prema ranijim napisima, pokazivali Werder te nekoliko klubova iz Portugala i Turske, no odlučio je karijeru nastaviti u Ateni.

U drugom dijelu prošle sezone za Panathinaikos je skupio tek šest nastupa u svim natjecanjima i ukupno 84 minute na terenu. U dresu Slavena prije odlaska odigrao je 67 utakmica, postigao 16 pogodaka i dodao 10 asistencija, dok mu Transfermarkt trenutačno procjenjuje vrijednost na pet milijuna eura.