VIDEO / Ivanković: Modrić u Dinamu? Bilo bi super, ali ne ako će ga bilo tko omalovažavati nakon jedne loše utakmice

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Kolegi Petru Čondiću, komentatoru Sportkluba u specijalnoj emisiji na N1 televiziji otkrio kako je doživio karijeru Luke Modrića koji čeka jubilarnu utakmicu - broj 200.

Branko Ivanković, legendarni Tanac, naš profesor iz Varaždina dvije je sezone kao trener Dinama vodio Luku Modrića, pa smo ga stoga kontaktirali da nam u emisiji ispriča svoje dojmove uoči Lukinog jubileja.

“Hvala lijepa, sretan sam da imamo privilegij da pričao o jednom takvom igraču kakav je bio Luka Modrić. Sretan sam što sa sudjelovao u djelu njegove karijere kada je sazrijevao i bio mu trener.”

Jeste li od 2006. do 2008. bili svjesni da može sve ovo postići?

“Imao sam sreću da radim s najvećim našim igračima – Bobanom, Šukerom, Prosinečkim, Asanovićem, Bilićem da ne nabrajam dalje tu sam formirao kriterije selekcije. Isto sam tako sve to primijetio da ima Luka Modrić, znanje i liderske predispozicije. Strast s kojom živi za nogomet je bila već tada očita. Prije dvoboja Dinama i Werdera sam rekao da je Modrić bolji od Diega, tada zvijezde Werdera.”

Jedan detalj kakav je Luka bio od početka karijere je zanimljiv.

“Igrali smo jednu utakmicu protiv Sesveta, ja sam ga odlučio zamijeniti, a on mi je došao i rekao – šefe, nisam danas došao na utakmicu, Eto to je bila ta njegova samosvjesnost i samokritika.”

Luka je dosegnuo sam vrh svjetskog nogometa?

“Njega bih pridodao Messiju i Ronaldu koji još traju. Njima trening ne završava na travnjaku, već u svemu nakon toga. Modrić je izuzetno pažljiv prema sebi, pogledajte da skoro nikada nije bio ozlijeđen. Taj fanatizam prema nogometu na terenu i oko njega, da je podredio život svemu što je napravio je vrijedno divljenja.”

Nakon nekoliko lošijih utakmica, šaljemo ga u mirovinu.

“Vjerujem da će ovaj turnir odigrati u njegovom stilu. Svi očekujemo da sve sam napravi. To je nemoguće, ne može sam igrati. Nisam u njemu vidio ništa loše u njegovoj igri protiv Engleza. Pokazali smo protiv Engleza dobre stvari. Ne smiješ primiti gol odmah na startu, ali dobro je da je Luku odmorio.”

Bi li voljeli da se vrati u Dinamo i ovdje zaokruži impresivnu karijeru?

“Svakako, da još malo uživamo u njegovim nogometnim majstorijama. Ali, ne da dođe u Hrvatsku i da nakon jedne slabije utakmice doživljava poniženja. Jer Luka Modrić je za mene jedan od pet najboljih igrača svih vremena – zaključio je Branko Ivanković.