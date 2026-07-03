VIDEO / Hrvatski navijači bijesni nakon ispadanja: ‘Najveća krađa ikad, namjestili su da Ronaldo osvoji!’

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Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2 (0-0).

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

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U zadnjim sekundama susreta Gvardiol je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu.

Navijači su mahom očajni i bijesni.

“Krađa, krađa, krađa! Najveća krađa ikad! Namjestili su da Ronaldo osvoji!”, rekao je jedan Splićanin za N1.

“Sudac nije bio dorastao suđenju ove utakmice”, smatra drugi.

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