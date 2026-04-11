VIDEO / Bayern odmarao glavne zvijezde, ali svejedno razbio Vasilja i St. Pauli

Zbog uzvrata četvrtfinala Lige prvaka protiv Real Madrida u Münchenu u srijedu, trener Vincent Kompany odlučio je odmarati glavne zvijezde. Harry Kane ostao je na klupi cijelu utakmicu, dok su Luis Diaz i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić ušli u igru u 59. minuti.

Bavarci su poveli u 9. minuti golom Jamala Musiale, a s minimalnih 1:0 otišlo se na odmor. U nastavku je Leon Goretzka u 53. minuti sjajnim volejom zabio za 2:0, a dvije minute kasnije Michael Olise pogodio za 3:0. Četvrti pogodak postigao je Nicolas Jackson u 65., rutinski realiziravši matnu situaciju s bh. vratarom St. Paulija, Nikolom Vasiljem. Konačnih 5:0 postavio je Raphael Guerreiro u 88. minuti.

Bayern sada, pet kola prije kraja prvenstva, ima 76 bodova, 12 više od Borussije Dortmund koju vodi Niko Kovač. S druge strane, St. Pauli se bori za ostanak i zauzima 16. mjesto s 25 bodova.