VIDEO / Al Ahli se nakon preokreta plasirao u finale azijske Lige prvaka

Al Ahli je praktički imao ulogu domaćina jer se završni turnir, uključujući polufinale i finale, održava u njihovom gradu Džedi. Japanska momčad povela je pogotkom Yoshinorija Muta u 31. minuti, no Al Ahli je u drugom dijelu uspio preokrenuti rezultat.

U 62. minuti, nakon kornera koji je izveo bivši igrač Manchester Cityja Riyad Mahrez, u nastavku akcije fantastičan pogodak s otprilike 30 metara postigao je Brazilac Galeno, donedavni as Porta.

Potpuni preokret samo osam minuta kasnije donio je engleski reprezentativac Ivan Toney.

Al Ahli će u finalu igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog susreta između japanskog kluba Machida Zelvia i Shabab Al Ahlija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Taj je dvoboj na rasporedu sutra.

Finale je zakazano za subotu, 25. travnja, također u Džedi.