VIDEO / Hrvatska U17 se nakon deset godina vraća na SP, evo što uoči današnje utakmice kažu igrači!

Podijeli :

Hrvatska nogometna U17 reprezentacija vraća se na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon deset godina.

Svjetska smotra počinje danas i traje do 27. studenoga u Kataru, a naša će reprezentacija u skupini C odmjeriti snage sa Senegalom, Kostarikom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Hrvatska prvenstvo otvara danas u 14 sati kada je na rasporedu utakmica sa Senegalom. U četvrtak momčad Marijana Budimira igra s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a u nedjelju s Kostarikom zaključuje grupnu fazu.

U nokaut fazu prolaze dvije prvoplasirane momčadi iz svake od 12 skupina te osam najbolje rangiranih trećeplasiranih. Parovi nokaut faze nisu unaprijed određeni, već će se nakon završetka skupina reprezentacije poredati prema učinku i na temelju tog poretka sastaviti ždrijeb.