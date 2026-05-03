VIDEO / Kraj za najtrofejniju NBA franšizu: Phila predvođena Embiidom okrenula 3:1 protiv Celticsa

Philadelphia 76ersi plasirali su se u drugi krug NBA doigravanja nakon pobjede 109:100 protiv Boston Celticsa u majstorici u TD Gardenu, čime su dovršili veliki preokret nakon zaostatka 3:1 u seriji – tek 14. takav slučaj u povijesti lige i prvi za franšizu iz Philadelphije.
Ključnu ulogu imali su Joel Embiid s 34 poena, 12 skokova i šest asistencija te Tyrese Maxey s 30 poena, 11 skokova i sedam asistencija. Dvoznamenkasti su bili i VJ Edgecombe s 23 te Paul George s 13 poena, dok je Embiid postao prvi igrač u povijesti koji je prebacio 100 poena u seriji unatoč propuštene prve tri utakmice.
Najtrofejnija NBA franšiza s 18 naslova prvaka, Boston Celticsi, igrala je bez ozlijeđenog Jaysona Tatuma, što se pokazalo kao velik hendikep. Jaylen Brown ubacio je 33 poena, Derrick White dodao je 26, ali loš šut za tri poena (13/49) i propuštene prilike u završnici presudili su utakmicu.
Boston je pokušao iznenaditi izmijenjenom početnom petorkom, no Philadelphia je rano preuzela kontrolu i zadržala prednost do kraja, unatoč povremenim naletima domaćih.
76ersi kao sedmi nositelji sada idu na New York Knickse u drugom krugu, gdje ih čeka zahtjevna serija protiv momčadi predvođene Jalenom Brunsonom.
