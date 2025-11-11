VIDEO / HNS podijelio hit video: Pogledajte ‘dragulj iz riznice’ Luke Vuškovića

Podijeli :

Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu pa otišla put Rijeke pred nove utakmice kvalifikacija za SP protiv Farskih otoka i Crne Gore,

Atmosfera među Vatrenima je sjajna, kako van terenu, tako i na njemu. Ovog puta s reprezentacijom je ponovno i Luka Vušković, koji ove sezone briljira u dresu HSV-a.

Na treningu Vatrenih oduševio je upravo Vušković, a sve su snimile kamere HNS-a.

Tijekom igre “ševe“, Vuškovića je napao Franjo Ivanović. Vušković je brzinski prebacio loptu iza svoje noge, a onda petom napadaču Benfice proturio kroz noge na sveopće oduševljenje i nevjericu kod Ivanovića.