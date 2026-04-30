Veliki uspjeh Dambrauskasa! Osvojio naslov s klubom osnovanim 2017. i prekinuo dugogodišnju dominaciju

Valdas Dambrauskas ispisao je novu stranicu povijesti azerbajdžanskog nogometa nakon što je njegov Sabah osigurao naslov prvaka čak četiri kola prije kraja sezone. Riječ je o prvom trofeju u povijesti kluba i prekidu dugogodišnje dominacije Qarabağa.

Do matematičke potvrde titule Sabah je stigao nakon poraza Qarabağa na gostovanju kod Neftçija. Domaćin je slavio golovima Emila Safarova i Bassale Samboua, dok su gosti do privremenog izjednačenja došli autogolom. Četiri kola prije kraja razlika iznosi nedostižnih 13 bodova.

Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da je Sabah osnovan tek 2017. godine i nikada ranije nije bio prvak države. Dambrauskas, koji je hrvatskoj javnosti poznat po radu u splitskom Hajduku, uspio je srušiti Qarabağ, klub koji je u posljednjih 12 sezona osvojio čak 11 naslova. Njegova momčad pritom je došla do titule uz samo jedan poraz u cijeloj sezoni.

Sabah je i dalje u igri za dvostruku krunu. U Kupu Azerbajdžana stigli su do finala, nakon što su u polufinalu izbacili upravo Qarabağ s ukupnih 4:3 (pobjeda 2:1 u uzvratu). U finalu ih čeka Zira, klub koji je hrvatskoj publici poznat iz prošlosezonskih okršaja s Hajdukom u kvalifikacijama Konferencijske lige, kada su Splićani prošli dalje s ukupnih 3:2.