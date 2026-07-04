Veliki udarac za Francusku: Večeras igraju bez Realove zvijezde

FIFA World Cup 4. srp 202612:07 0 komentara
xBahhoxKarax via Guliver Images

Aktualni svjetski nogometni doprvak Francuska u susretu osmine finala SP-a protiv Paragvaja u subotu u Philadelphiji igrat će bez standardnog veznjaka Aureliena Tchouamenija zbog ozljede butnog mišića.

Prema navodima francuskih medija Tchouameni, koji je u subotu trebao upisati 50. nastup za reprezentaciju, ozljedu je zadobio tijekom treninga.

Očekuje se kako će francuski izbornik Didier Deschamps u početni sastav umjesto Tchouamenija uvrstiti Manua Konea.

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