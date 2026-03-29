Klasnić se javio nakon što je završio u bolnici i poslao umirujuću poruku

Bivši hrvatski reprezentativac se oglasio.
Bivša zvijezda Bundeslige i legenda Werdera, Ivan Klasnić, nalazi se u bolnici u Zagrebu zbog virusa koji mu je uzrokovao visoku temperaturu. S obzirom na to da je bivši hrvatski reprezentativac imao tri transplantacije bubrega, potreban je poseban oprez.
Klasnić je za njemačke medije poslao umirujuću poruku, piše Bild.
“Dobro sam. Ljudi ne moraju brinuti. Više nemam temperaturu”, izjavio je Klasnić.
Klasnićeva borba s bubrežnom bolešću u javnosti je poznata i kroz njegovu tužbu protiv Werdera. Godine 2008. tužio je tadašnje liječnike tvrdeći da nisu na vrijeme prepoznali njegovu bolest i da su ga posljedično pogrešno liječili.
Dvanaest godina kasnije postignuta je nagodba prema kojoj je Klasniću isplaćena odšteta od oko četiri milijuna eura.
