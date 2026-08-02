Trener Osijeka: Uspjeli smo promijeniti mentalitet

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NK Osijek

Novi trener Osijeka Federico Bessone nije skrivao zadovoljstvo nakon što je njegova momčad na otvaranju nove sezone SuperSport HNL-a u Velikoj Gorici svladala domaćina s 2:0, pogocima Ivana Dolčeka i Naila Omerovića već u uvodnim minutama susreta.

Osim samim rezultatom, Bessone je ostao oduševljen pristupom i reakcijom svojih igrača na terenu.

“Ovo je za nas bilo vrlo važno. Ako se pitate zašto… kada dođe novi trener, nakon dobro odrađenih priprema, kao što smo pričali jučer pripremajući se za utakmicu. Sretan sam jer smo uspjeli promijeniti mentalitet, to je ono što nam je nedostajalo prošle sezone kada se pokazalo da smo imali problema. No, uspjeli smo to promijeniti zbog čega sam jako sretan i ponosan na momčad.”

Osječani su dominirali od samog početka utakmice, rano poveli s 2:0, no propustili su priliku izraziti svoju nadmoć još uvjerljivijim rezultatom.

“Nećemo se lagati, dobro smo se pripremili za ovu utakmicu. Dečki su od početka sve razumjeli. Imali smo visoki presing, osvajali smo visoke lopte i potom uspjevali, izlaskom iz te zone, opasno zaprijetiti. Jako sam sretan, pogotovo jer smo uspjeli i zabijati. Istina je da smo do kraja prvog poluvremena trebali voditi s tri ili četiri gola razlike, no to je nogomet. Ne možeš uvijek sve dobro odigrati i postići pogotke. I u drugom smo dijelu stvorili puno šansi, trebali smo još nekim golom završiti utakmicu. Čak možda i nešto ranije, ali dobro je i ovako. Ovo je prva utakmica, nekada lopta naprosto ne želi ući u mrežu i ne možeš ništa drugo napraviti nego i dalje pokušavati i nastaviti s presingom do kraja.”

Osijek ponovno gostuje u Velikoj Gorici u sljedećem kolu, ovaj put protiv Rudeša, a Bessone se na kraju posebno obratio navijačima koji su proteklih sezona proživljavali teške dane.

“Sljedećeg tjedna imamo isti scenarij, samo s različitom momčadi. Malo ćemo se nakon ovoga odmoriti jer je ovo za nas vrlo važna pobjeda. Nakon toga ćemo se u ponedjeljak početi pripremati za ponovni dolazak u Veliku Goricu da bismo odigrali slično kao danas.”

Istaknuo je da je normalno da su navijači cijelu prošlu i pretprošlu sezonu bili razočarani rezultatima.

“Došao sam u Osijek s idejom pokušati to promijeniti, što se odnosi i na duh momčadi, barem malo. Vidjeli su navijači ovaj puta da možemo igrati dobar nogomet, kako smo i pričali tijekom priprema. Nadam se da će ih sljedeći tjedan doći još više, kako bi nam dali podršku. Nakon toga ćemo ih čekati kod kuće protiv Lokomotive.”