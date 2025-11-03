Vatreni U-17 SP otvorili remijem protiv Senegala

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina odigrala je prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Kataru protiv Senegala, a dvoboj je završio bez pogodaka.

Bio je to prvi nastup hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u ovom uzrastu nakon 2015.

Senegalci su bili opasnija momčad u početnih 15 minuta, a dvaput je opasno zaprijetio Bakary Sonko. Prvo je u 11. minuti, nakon udarca iz kuta, šutirao glavom i pogodio vratnicu, da bi u 15. minuti njegov pokušaj sa desetak metara nogom obranio hrvatski čuvar mreže Matej Grahovac.

Izabranici Marijana Budimira prvu su priliku imali u 17. minuti. Duje Slišković je dobio priliku za udarac sa 15 metara, bio je neometan, ali je poslao loptu iznad grede.

U 22. minuti je iskosa s lijeve strane kaznenog prostora pucao Patrik Horvat, ali ni on nije uspio natjerati senegalskog vratara na intervenciju.

Do najboljih prilika u prvom poluvremenu hrvatski juniori su stigli u završnih desetak minuta. Prvo je u 38. minuti Petar Zvonimir Kostelac preciznim udarcem s lijevog ruba kaznenog prostora natjerao Vincenta Gomisa na prvu intervenciju. Senegalski vratar je kratko odbio loptu do Tine Kusanovića, ali se hrvatski napadač spetljao i nije uspio pucati, jer mu se Gomis bacio u noge i oteo loptu.

U 44. minuti je iz slične akcije prvo pucao Patrik Horvat. Gomis je odbio ravno na nogu Jone Benkotića, koji sa desetak metara nije uspio dobro zahvatiti loptu lijevom nogom pa je i ta prilika propala.

U sučevom dodatku je i Leon Jakirović okušao udarac nakon kornera, ali je njegov šut sa desetak metara blokirao senegalski branič.

Drugo poluvrijeme dvoboja je ponudilo značajno manje opasnih akcija na oba kraja terena. Hrvatska je ostala bez ijednog udarca, dok su Senegalci pokušavali, ali su to bili uglavnom loši udarci. Ipak, u 87. minuti je udarac glavom Mouhameda Dabe završio malo iznad grede.

U sučevom dodatku je hrvatski izbornik Marijan Budimir zatražio video procjenu mogućeg prekršaja senegalskog vratara za kazneni udarac. No, čileanski sudac Fernando Vejar Diaz ispravno je procijenio situaciju i u realnom vremenu pa je Hrvatska ostala bez kaznenog udarca.

U drugom dvoboju u skupini C Kostarika i Ujedinjeni Arapski Emirati su odigrali 1:1 pa sve reprezentacije nakon prvog kola imaju po jedan bod.

Hrvatski juniori će sljedeći nastup imati u četvrtak, 6. studenoga, od 16.15 sati po srednjoeuropskom vremenu, a suparnik će im biti reprezentacija UAE-a.