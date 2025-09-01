Vatreni odradili trening u Zagrebu, Modrić trenirao na ‘Modriću’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi tening u Zagrebu uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i utakmica protiv Farskih Otoka i Crne Gore.

“Vatreni” su trenirali na terenu Luka Modrić u Maksimiru, a izbornik Zlatko Dalić imao je u kadru 21 igrača.

Reprezentaciju je predvodio kapetan Luka Modrić koji je s Milanom u petak izborio prvu pobjede u talijanskom prvenstvu ove sezone.

Hrvatska vrsta će u Zagrebu trenirati do četvrtka kada odlazi na Farske Otoke, a utakmica je dan kasnije. Hrvatska se u subotu vraća u Zagreb dok je sudar s Crnom Gorom na Maksimiru zakazan za ponedjeljak.

“Čeka nas teško gostovanje. Igrat će se na umjetnoj travi, u uvjetima na koje mi nismo naučili. Oni su izgubili od Češke i Crne Gore jako teško. Protiv Češke su imali 1-1 do 87. minute i primili su gol iz prekida. U Crnoj Gori su do zadnjih minuta imali dobar rezultat. Opet, ovisi sve o nama. Ono što će biti jako bitno je naš pristup, naš odnos i da pokušamo dati gol što prije. Oni su motivirani, fanatični i borbeni, morat ćemo imati puno strpljenja. Samo nam je važno uzeti tri boda. Igračima ću reći da je to opasan protivnik, opasna utakmica i da se moramo postaviti kao da je nekakva jača sila na drugoj strani, kao Francuska ili Španjolska”, kazao je Dalić na današnjoj “pressici”.

Nakon rujanskih izazova, hrvatsku vrstu očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora).

U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora koja je odigrala tri utakmice. Slijede Farski otoci s tri boda iz tri utakmice, te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.