Dalić o Sučiću: ‘Trebalo je napasti mene, reprezentaciju i obitelj’

Damir Krajač Cropix Via Guliver

Zlatko Dalić je održao press konferenciju uoči kvalifikacijskih utakmica za SP 2026. protiv Farskih otoka u gostima i Crne Gore na Maksimiru.

“Bilo je mirno ljeto…”, počeo je izbornik pa nastavio:

“Apsolutni smo favoriti, ali moramo ozbiljno shvatiti ih. Suparnici nisu u našem rangu, ali nema mjesta podcjenjivanju, jedino je važno šest bodova. Definitivno smo ostali bez Gvardiola, Juranović ima problem, nije se uspio vratiti u trening, doći će pa ćemo pogledati i odlučiti što s njim. I Stanišić ima privatne probleme pa smo aktivirali poziv Smolčiću.”

Kako je zadovoljan onima koji su mijenjali klub?

Još je rano za bitne ocjene, ali drago mi je da su neki našli nove klubove i pokušavaju se vratiti u formu. Još se snalaze i privikavaju, teško je govoriti o formi, zato su malo opasne utakmice na početku sezone, još se traže, forma se brusi…”

Je li ga iznenadila prilagodba Luke Modrića na Milan?

“Nije. Znam njegov cilj. Ima 40 godina, toliko energije, volje i snage i već je postao najvažniji igrač nove ekipe. To nas može veseliti. Nadam se da će ga poslužiti zdravlje i da će tako nastaviti.”

Pozivanje Ivana Smolčića?

“I ranije smo razmišljali o njemu. Reagirali smo na vrijeme, imamo rješenja za tu poziciju.”

Zašto nema Luke Sučića?

“Nisam rekao da je netko kažnjen, potjeran ili izbrisan. Nisam tu da ikoga kažnjavam ili tjeram. Ovdje sam da idemo na Svjetsko prvenstvo i imam svoj način kako to radim. Proteklih osam godina rezultati pokazuju. Nisam nikoga kaznio, nego sam izabrao 20 igrača. Zbog aktualnih tema je trebalo napasti mene, reprezentaciju i obitelj. To nema veze s pojedincem, nego je trebalo napraviti aferu. Neki su bili tu, dok su njihovi kolege bili na kupanju i odmoru. Po tome sam birao. U životu uvijek imate situacija koje ne možete predvidjeti. Stanišić sada čeka dijete i pustio sam ga.

Vjenčanja možete znati unaprijed dvije godine. Što bi se desilo da igrač dođe i kaže u klubu da ide za vikend na vjenčanje. Sučić i ja smo sve pošteno dogovorili. On nije kažnjen niti otpisan. Nema problema niti afera. On me pitao može li ići. Rekao sam mu da mu ne mogu zabraniti. Znaju se pravila i da se ne poštuju ne bi bilo medalja. Zna se tko je glava obitelji i tko snosi odgovornost. Nadam se da će se on svojim ponašanjem vratiti i nema problema.”

Status Šutala i Livakovića?

“Josip ima problema i klub ga je štedio. Zdrav je i spreman, ali vodit ćemo brigu o njemu. Livaković je broj 1 u reprezentaciji i bit će i dalje. Vjerujemo mu, znamo koliko je dobrog donio reprezentaciji.”

Farski otoci?

“Čeka nas teško gostovanje na umjetnoj travi. Oni su izgubili od Češke i Crne Gore, ali jako teško. Sve ovisi o nama, našem pristupu i odnosu. Morat ćemo biti strpljivi. Jedino što je važno je da uzmemo tri boda. Igračima ću reći da je protivnik opasan i morat ćemo se postaviti kao da je na drugoj strani neka jača sila. Netko poput Španjolske ili Francuske.”

Komentirao je ponovno Dalić i HNL.

“Nisam rekao ništa loše o hrvatskoj ligi. Hrvatska reprezentacija je već godinama među 10 na svijetu. Ne želim da me se krivo protumači. Gledamo li kriterij izbora preko hrvatske lige, onda smo u problemima. Ne možemo onda očekivati ni plasman, kamoli medalju. Problem je što igrači odlaze. Mjerilo je rezultat u Europi.”

O Toniju Fruku:

“Svojim igrama i prezentacijom u prošlom prvenstvu zaslužio je poziv u reprezentaciju. Prošli put je bio ozlijeđen i nije uspio debitirati, nadamo se da će sada biti dobro.”

Dodao je izbornik i da bi se Josip Stanišić mogao pridružiti Vatrenima, a nije s reprezentacijom jer očekuje dijete.