Varela komentarom na Instagramu osvojio srca navijača Dinama

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Mladi dinamovac oglasio se na Instagramu nakon velike pobjede u Koprivnici.

Nogometaši Dinama preuzeli su vodstvo na ljestvici HNL-a nakon što su u susretu 17. kola u Koprivnici pobijedili Slaven Belupo s uvjerljivih 5:2.

Josip Mitrović je doveo domaćine u vodstvo već u 2. minuti, no Dinamo je do kraja poluvremena zabio četiri gola, a strijelci su bili Miha Zajc (5, 45+1), Dion Drena Beljo (23) i Ismael Bennacer (35). U drugom dijelu Beljo je zabio još jedan gol za Plave, dok se kod domaćina među strijelce upisao Igor Lepinjica.

Dinamo se ovom pobjedom vratio na vrh ljestvice sa 35 bodova, bod više od Hajduka dok je Belupo treći sa 25 bodova. Cardoso Varela na Instagramu je zahvalio navijačima na podršci.

“Važna pobjeda, hvala vam na podršci, Bad Blue Boys”, napisao je Varela na Instagramu.

Suigrač Arber Hoxha odgovorio mu je: “Kako si naučio hrvatski, svaka čast.”

Stigao je ekspresan odgovor Varele kojim je osvojio navijače: “Već sam Hrvat.”