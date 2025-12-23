Varaždin vratio dijete kluba! Lijevo krilo odlazi s Kajzerice

Podijeli :

NK Varaždin

Varaždin je objavio da im je došao novi/stari igrač u klub.

Ivan Canjuga (20), koji igra na poziciji lijevog krila, ponovno brani boje Varaždina, pohvalio se klub na društvenim mrežama.

Ivan je ponikao u njihovoj akademiji, a nakon boravka u zagrebačkoj Lokomotivi, gdje je napravio prve seniorske korake, vraća se u Varaždin.

“Sretan sam što se vraćam kući, u svoj grad i svoj klub!”, poručio je Canjuga.

Rođeni Varaždinac sveukupno ima 25 nastupa u HNL-u i jedan gol, a upisao je 97 minuta ove sezone u HNL-u, raspoređene u četiri nastupa. Ugovor je s Lokosima imao do kraja tekuće sezone. Posljednji je put na klupi bio u porazu od Gorice (1:4).