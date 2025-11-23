Van Dijk iskreno: ‘Iznevjerili smo trenera i sami sebe. Ovo je sad kaos’

Podijeli :

Conor Molloy/News Images via Guliver

"Nijednom igraču koji nema želju boriti se nije mjesto u Liverpoolu", kaže kapetan Virgil van Dijk nakon poraza od Nottingham Foresta na Anfieldu.

Dodaje i da je momčad iznevjerila trenera.

“Definitivno smo iznevjerili trenera, ali iznevjerili smo i sami sebe. Prvo moraš pogledati sebe, a zatim vidjeti kako možeš pomoći ostalima da se izvučemo iz ovog kaosa. Jer u ovom trenutku, ovo je samo kaos. To je činjenica“, bio je iskren nakon utakmice Van Dijk.

“Kao prvaci ne smijemo biti u poziciji u kojoj smo sada, to je još jedna činjenica. Pitanje je što ćemo poduzeti povodom toga. Pokušat ćemo preokrenuti situaciju, to je mentalitet koji svi moramo imati“, dodao je.

Bio je iskren i na pitanje je li bilo bijesa i ljutnje u svlačionici:

“Da, bilo je. I treba biti. Trebamo biti ljuti. Za mene je najvažnije da svatko od nas mora preuzeti odgovornost. Rade li to ljudi, ne znam. Ali to se mora napraviti. To je osnovno što želim da dečki naprave. Nije lako, ali moramo to napraviti ako želimo izlaz iz ovoga.

Želim da svi preuzmu odgovornost na terenu. To je nužno kako bismo gurali jedni druge naprijed, kako bismo jedni druge činili boljima. Ako netko gura naprijed, ostali moraju slijediti. To su osnovne stvari kojih nemamo dovoljno i kojima se moramo vratiti. Da, možda je lakše razmišljati o nekoj osobnoj situaciji nego o kolektivu kada stvari ne idu dobro. Ne volim se previše vraćati na prošlu sezonu. Imali smo novog trenera i nitko nije znao što očekivati, a bili smo nevjerojatno konstantni“, nastavio je kapetan Liverpoola.

“Ove sezone to nemamo, primamo previše golova, gubimo duele i nadam se da svi vide da smo za to svi odgovorni. Lako je upirati prstom u druge – svi moramo preuzeti odgovornost. I prije smo zajedno prolazili kroz teške periode, zajedno smo i slavili kada je bilo lijepo, jednostavno se moramo držati zajedno, moraš biti muškarac i suočiti se s teškim stvarima, proći kroz njih ponovno. Jer, ako želiš samo odustati, onda si na pogrešnom mjestu, jer ovaj klub je prolazio kroz teške periode i uvijek je izlazio iz njih.

To ne znači da je to lako. Nema prečica. U srijedu nas čeka nova utakmica i što sad? Da odem kući i plačem? Ne, idem kući, pokušat ću razmisliti kako ovo promijeniti i nadam se da će isto učiniti i ostali”, zaključio je Van Dijk.

Nizozemac je došao u Liverpool prije gotovo osam godina, a u subotu je doživio tek peti poraz na Anfieldu u Premier ligi.

“Ne možeš kod kuće izgubiti 3:0. Ako pogledate prvih pola sata, bilo je dobro. Ali utakmica se ne igra 30 minuta i to se pokazalo. Primili smo gol i nastala je panika. Momčad mora ostati mirna, iako je teško to prihvatiti. Mi to nismo napravili, to mi je teško prihvatiti. Bili smo nervozni i nismo igrali. Pokušavali smo sve na silu. A to kako smo ušli u drugo poluvrijeme – to je jednostavno neprihvatljivo. Na poluvremenu razgovaraš o tome što ćeš i kako ćeš u nastavku. A mi smo izašli i primili gol. A kad gubiš 2:0 sve je drugačije.

Moraš pokazati mentalnu snagu i boriti se. Moraš pronaći tu smirenost, stvarati šanse, biti precizan pred golom. A mi to nismo radili i još smo gubili i fizičke duele. Sve u svemu, jedno razočaravajuće popodne, teško je to podnijeti.

Ali ja nisam netko tko odustaje. Nikada neću odustati. Nastavljam dalje bez obzira koliko je teško, a mi smo u vrlo teškoj situaciji“, kaže kapetan.

Liverpool ove sezone u Premier ligi ima šest pobjeda i isto toliko poraza, primio je 20 golova, dva više nego što je postigao, i gubi u serijama. Redsi su ispali iz Liga kupa, a u Ligi prvaka, u kojoj ih u srijedu očekuje dvoboj s PSV-om, imaju tri pobjede i jedan poraz.

