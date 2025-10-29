UŽIVO

UŽIVO / CIBALIA – HAJDUK 0:0 Mreže miruju, morat će Splićani odigrati bolje za prolaz

Nogomet 29. lis 202514:30 > 16:18 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Cibalije i Hajduka igraju u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica je u Vinkovcima, na terenu na kojem su u ponedjeljak igrali Vukovar i Dinamo. Cibalia je do osmine finala stigla upravo pobjedom protiv Vukovara, dok je Hajduk bio bolji od NK Koprivnice.

16:15

45+1

Minuta sudačke nadoknade!

16:14

Velika gužva na kraju prvog čina

44'

Velika gužva na kraju prvog čina. Kaliku žuti.

16:13

Kalik promašuje iz blizine

39'

Dobra akcija Hajduka po desnoj strani završila je ubačajem Karačića i promašajem Kalika iz blizine.

16:06

Velika prilika Hajduka

36'

Velika prilika Hajduka! Karačić i Pukštas bili su na drugoj stativi, čak su i jedan drugom malo zasmetali. Pucao je Karačić, ali obranio je opet Galić.

16:04

Kuzminski preko gola

33'

Kuzminski preko gola nakon jedne dobre akcije Vinkovčana.

15:57

Almena opet preko gola

25'

Bamba je prošao po desnoj strani i dao u sredinu za Almenu, koji je, ometan, ponovo poslao loptu preko gola.

15:57

Almena pokušao, ali lopta otišla iznad gola

23'

Almena nije dobro izveo sobodan udarac iz dobre pozicije. Poskliznuo se i posao loptu visoko preko gola.

15:50

Karačić pucao ali preko gola

 
19'

Slab udarac Karačića s distance. Proletjela je lopta preko gola.

15:47

Novi dobar pokušaj Cibalije

16'

Novi dobar pokušaj Cibalije, Kuzminski je ušao u kazneni prostor Hajduka, pucao je, ali Mlačić je odbio taj pokušaj.

15:45

Pukštas opasno, korner za Cibaliju

13'

Pukštas opasno, korner za Cibaliju

