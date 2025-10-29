UŽIVO / CIBALIA – HAJDUK 0:0 Mreže miruju, morat će Splićani odigrati bolje za prolaz

Nogometaši Cibalije i Hajduka igraju u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica je u Vinkovcima, na terenu na kojem su u ponedjeljak igrali Vukovar i Dinamo. Cibalia je do osmine finala stigla upravo pobjedom protiv Vukovara, dok je Hajduk bio bolji od NK Koprivnice.
45+1
Minuta sudačke nadoknade!
44'
Velika gužva na kraju prvog čina. Kaliku žuti.
Kalik promašuje iz blizine
39'
Dobra akcija Hajduka po desnoj strani završila je ubačajem Karačića i promašajem Kalika iz blizine.
36'
Velika prilika Hajduka! Karačić i Pukštas bili su na drugoj stativi, čak su i jedan drugom malo zasmetali. Pucao je Karačić, ali obranio je opet Galić.
Kuzminski preko gola
33'
Kuzminski preko gola nakon jedne dobre akcije Vinkovčana.
Almena opet preko gola
25'
Bamba je prošao po desnoj strani i dao u sredinu za Almenu, koji je, ometan, ponovo poslao loptu preko gola.
Almena pokušao, ali lopta otišla iznad gola
Almena nije dobro izveo sobodan udarac iz dobre pozicije. Poskliznuo se i posao loptu visoko preko gola.
Karačić pucao ali preko gola
Slab udarac Karačića s distance. Proletjela je lopta preko gola.
Novi dobar pokušaj Cibalije
Novi dobar pokušaj Cibalije, Kuzminski je ušao u kazneni prostor Hajduka, pucao je, ali Mlačić je odbio taj pokušaj.
13'
Pukštas opasno, korner za Cibaliju
