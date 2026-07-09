UŽIVO OD 20 SATI: Hajduk protiv Žiline otvara europsku sezonu, čekamo sastave

Hajduk večeras od 20 sati na Poljudu igra prvu europsku utakmicu sezone. U 1. pretkolu Europske lige Bijelima u goste stiže slovačka Žilina, a sva zbivanja uživo pratite u tekstualnom prijenosu Sport Kluba.
Garcija u najavi dvoboja upitan o Livajinom statusu
Susret je na konferenciji za medije najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia, koji je prvo upitan o statusu Livaje. Što je rekao o kapetanu i kako je najavio dvoboj, pročitajte OVDJE.
Tko sudi?
Glavni sudac dvoboja bit će 31-godišnji Cipranin Kyriakos Athanasiou, koji već ima iskustvo iz HNL-a jer je u sezoni 2022./23. sudio utakmice Šibenik – Istra te Rijeka – Slaven Belupo. Riječ je o prilično strogom arbitru koji je prošle sezone u 28 utakmica pokazao čak 136 žutih i osam crvenih kartona te dosudio 11 jedanaesteraca.
Hajduk pobjednički protutnjao pripremnim dvobojima
Hajduk u ovaj dvoboj ulazi na krilima rezultatski vrlo uspješnih priprema u kojima je upisao četiri pobjede. Splitski su Bijeli slavili protiv Celja (1:0), ukrajinskog LNZ-a (1:0) i Shkëndije (4:0), dok su u pravoj golijadi nadigrali Vukovar s uvjerljivih 6:3.
Očekivana postava Hajduka
U redovima Hajduk od prve se minute očekuje sastav koji je u posljednjoj provjeri pobijedio Celje 1:0. Na vratima bi trebao krenuti Toni Silić, dok će obrambenu liniju, s desna na lijevo, činiti Mathieu Acapandie, Dario Marešić, Alec van Hoorenbeeck i Šimun Hrgović.
U veznom redu priliku bi trebali dobiti Etnik Brutti, Adrion Pajaziti i Rokas Pukštas, na krilnim pozicijama zaigrat će Dario Melnjak i Roko Brajković, dok je samo čelo napada rezervirano za Michelea Šegu, piše Dalmatinski portal.
Žilina je daleko od top forme
Žilina na Poljud ne dolazi u top formi, barem ako je suditi po rezultatima u prijateljskim susretima. Slovačka momčad završila je pripreme za novu sezonu bez ijedne pobjede, upisavši remije protiv Opave, Odre Opole i Pardubica te poraz od kijevskog Dinama.
Sve su oči uprte u Marka Livaju
Splitski klub u utakmici ulazi pogođen kaotičnim periodom obilježenim sukobom Marka Livaje s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom, a potom i turbulentnim pregovorima trojca, koji je na kraju postigao dogovor o nastavku suradnje.
Kapetan Hajduka vratio se treninzima s momčadi, a uoči utakmice svi se pitaju samo jedno: hoće li zaigrati od prve minute i kakva će biti njegova reakcija na terenu ako priliku dobije tek u završnoj fazi susreta?
Težak suparnik na prvoj stepenici
Hajduk je nastup u Europskoj ligi izborio nakon što je osvojio drugu poziciju u HNL-u, ali i zahvaljujući tome što je Rijeka u finalu Kupa izgubila od Dinama. Ždrijeb ih nije pomilovao, već na prvoj stepenici čeka ih neugodna Žilina koju na Poljudu dobro pamte po bolnom ispadanju s ukupnih 2:1 prije 17 godina.
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