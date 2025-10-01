UŽIVO / Počeo je raniji termin Lige prvaka: Kotarski lovi prvu pobjedu u najelitnijem natjecanju

Newcastle u posljednje vrijeme nije imao lagan zadatak s utakmicama. U Ligi prvaka su ugostili Barcelonu, nakon toga su gostovali kod Bournemoutha u Premier ligi, a na svom terenu igrali su i protiv Arsenala. Nijednu od tih utakmica nisu dobili te su izvukli samo jedan remi protiv Trešnjica. Jedina pobjeda u posljednje četiri utakmice stigla im je protiv trećeligaša Bradford Cityja u EFL Cupu.

Njihovi protivnici na drugo kolo Lige prvaka dolaze u potpuno suprotnoj formi. Royale Union ne zna za poraz još od 20. srpnja kada su poraženi u Superkupu od Club Bruggea. Da bi stvar bila bolja, u posljednjih pet utakmica upisali su isto toliko pobjeda, a jedna od njih došla je i u Ligi prvaka protiv PSV-a.

Po kladionicama je blagi favorit Newcastle, ali u užarenoj atmosferi Bruxellesa, belgijskog i "europskog" glavnog grada, Svrake će imati težak posao.