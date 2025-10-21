UŽIVO OD 18:45: Barcelona kod kuće traži povratak na pravi put u Ligi prvaka, Oršić gostuje u dalekom Kazahstanu

Prije reprezentativne pauze Barcelona je izgubila od PSG-a u drugom kolu iako su u tom susretu vodili s 1:0. Katalonci su i tada bili poharani ozljedama, a ni večeras nije ništa bolja situacija. Lamine Yamal jedan je od rijetkih koji se uspio oporaviti. Hansi Flick tako neće moći računati na Raphinhu, Ferrana Torresa, Roberta Lewandowskog, Gavija, Danija Olma, Andreasa Christensean, Joana Garciju i Marc-Andrea Ter Stegena.

I taj krnji kadar trebao bi biti dovoljan za Olympiakos koji je u prva dva kola upisao tek jedan bod - protiv Pafosa u prvom kolu.