UŽIVO/ Razmišljam o promjeni formacije, Petković se ima prigodu nametnuti!

Podijeli :

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Hrvatska će prvo će u noći s četvrtka 26. ožujka na petak 27. ožujka (00:30) igrati protiv Kolumbije, nakon čega će se u noći s utorka 31. ožujka na srijedu 1. travnja sučeliti s Brazilom (02:00)

Izbornik Zlatko Dalić otkrio je trenutnu situaciju među Vatrenima uoči puta u SAD na pripremne utakmice.

Tko će igrati na lijevom beku?

– Čekaju nas dvije teške utakmice, dva velika testa. Malo nam je problem s kadrom, pogotovo s lijevim bokom, nadamo se da će Joško biti u redu i da ćemo s njim riješiti tu situaciju. Razmišljam i o nekim drugim stvarima, da ne potrošimo Stanišića na lijevoj strani u obje utakmice. Rekao sam da neću igrati s petoricom braniča, ali i o tome razmišljam. Imamo takav profil igrača, pa da odigramo barem jednu utakmicu na taj način, tako mislimo riješiti pitanje lijevog beka, pogotovo protiv Kolumbije. Na desnom boku su Smolčić, Jakić, ali i Marco Pašalić ako ćemo trebati igrati s trojicom otraga. Lijevo su Stanišić, Perišić, a može i Jakić, ali to nije idealno rješenje.

Planirate li koristiti Vuškovića u obje utakmice?

– Ostaje u obje utakmice, želim ga vidjeti u punom pogonu. Zanima me u formaciji s četvoricom braniča, kao desni stoper, iako u klubu igra s trojicom u obrani. Luka igra sjajno u klubu i dostigao je nivo A reprezentacije, tako da ostaje s nama.

Kako komentirate povratak Livakovića u Dinamo?

– Sjajno da se vratio, da je u formi. Nikada nije izgubio status u reprezentaciji, važno je da brani i da ima utakmice. To me veseli.

Kakve su šanse da Dion Drena Beljo putuje na Svjetsko prvenstvo?

– Kao i kod svih drugih pet napadača. Pratimo ga, nismo ga izgubili iz vida. Kada govorimo o napadačima, vrtimo se oko četiri ili pet igrača. Budimir je neupitan, kada sam vidio kakav status ima u Osasuni, sve je jasno. Kramarić nas vuče osam godina, uvijek rješava situacije, bio sam kod njega prije par dana, vidio sam koliko i njega cijene. Matanović se vratio u formu, igra dobro i jučer je zabio. Musa je zabio tri gola u MLS-u sada… To su ti igrači, a tu su i Beljo, i Kovačević, koje pratimo, a izabrat ćemo najbolje za nas. Sve je otvoreno i šanse su svima iste. Ivanović je isto zabio i on se vraća u formu. Petković je ozlijeđen, šteta, žao mi je zbog njega, razgovarali smo neki dan. Ima vremena dva mjeseca da se nametne do SP-a.

Koliki su izgledi da Gvardiol bude spreman za SP?

– Nakon ove turneje idemo u Manchester razgovarati s trenerom da provjerimo situaciju. Joško nam je vrlo bitan, tu nema dileme i ta pozicija, njegova energija i moć… On će biti “knap”, ali ćemo otići u Manchester i pokušati dobiti odgovore od trenera kakav je plan. Ne možemo na to utjecati i ne želimo. Vjerujem da će biti u redu, u kakvom god stanju da dođe će nam biti bitan. Ako ništa ne odigra u klubu dotad, imat ćemo dvije prijateljske utakmice da ga pripremimo. Nadam se i vjerujem da će biti u redu.