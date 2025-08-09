United doveo Šeška u jednom od najskupljih ex-Yu transfera, ipak nije premašio Gvardiola

Podijeli :

Manchester United

Manchester United i RB Leipzig zaključili su posao vrijedan 85 milijuna eura te Benjamin Šeško ima novi klub.

Ugovor 22-godišnjeg slovenskog napadača vrijedi do 2030. godine, a iznos od 85 milijuna eura ga svrstava među najskuplje nogometaše s prostora bivše Jugoslavije, a iznad njega ostaje Joško Gvardiol kojeg je City prije dvije godine platio 90 milijuna eura, također RB Leipzigu.

Šeško bi na Old Traffordu trebao pojačati konkurenciju u napadu, a u klub stiže nakon seniorske karijere u Salzburgu i Leipzigu. Za RB Leipzig je zabio 39 golova u 87 nastupa, a za RB Salzburg zabio je 29 u 79 nastupa.