Uefa se oglasila oko ‘slučaja Vinicius’: ‘Pokrenuta je istraga, moguće su kazne’

Podijeli :

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Europska kuća nogometa (UEFA) oglasila se povodom događaja na utakmici Benfica – Real, na kojoj su, prema njegovim riječima, Vinícius Júnioru upućene rasističke uvrede.

Navodno mu je Argentinac Gianluca Prestianni, dok je prekrivao usta dresom, rekao da je “majmun“.

POVEZANO Mourinho: Rekao sam Viniciusu da je zabio čudesan gol, zašto ga slavi na takav način?

Uefa je najavila istragu, ali je jasno da će imati težak zadatak utvrditi je li Argentinac zaista uvrijedio Brazilca na rasnoj osnovi.

Bit će zanimljivo što će odlučiti, jer će tu biti Viníciusova riječ protiv Prestijannijeve.

“Dobili smo službeni izvještaj i pokrenuli istragu. Pregledat ćemo sve detalje i odlučiti o eventualnim kaznama. Nemamo više komentara o cijelom slučaju u ovoj fazi istrage“, stoji u priopćenju Uefe.