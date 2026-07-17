UEFA rekla “ne” kontroverznom VAR pravilu koje je obilježilo Svjetsko prvenstvo

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AP Photo/Reed Hoffmann via Guliver

UEFA je svojim VAR sucima dala novu uputu prema kojoj se simuliranje više ne smije tretirati kao slučaj "pogrešnog identiteta igrača", iako je upravo na taj način pravilo bilo primijenjeno tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine, piše BBC Sport.

Ovog ljeta na snagu je stupila izmjena IFAB-ova VAR protokola koja omogućuje ispravljanje pogrešno identificiranog igrača pri dodjeli žutog ili crvenog kartona. Na Svjetskom prvenstvu to je iskorišteno u dva navrata. Najprije je žuti karton oduzet Amerikancu Timu Reamu i dodijeljen Miguelu Almirónu zbog simuliranja, a zatim je u četvrtfinalu između Švicarske i Argentine nakon VAR pregleda isključen Breel Embolo. Argentina je poslije produžetaka slavila 3:1.

Potencijalni problemi u ligaškom nogometu

Takva primjena pravila izazvala je brojne reakcije. Iako su neki pozdravili strože kažnjavanje simuliranja, predstavnici nekoliko europskih liga rekli su za BBC Sport da ih je ovakvo tumačenje iznenadilo jer tijekom predstavljanja novih pravila nije bilo riječi o simuliranju.

Pojavila se bojazan da bi takva praksa mogla otvoriti vrata učestalim VAR provjerama gotovo svakog žutog kartona zbog moguće simulacije, što bi dodatno zakompliciralo suđenje i izazvalo nove kontroverze.

UEFA ima drukčije tumačenje

Predsjednik FIFA-ine sudačke komisije Pierluigi Collina ranije je kao primjer novog pravila navodio situaciju iz finala Eura 2016., kada je žuti karton greškom dodijeljen Laurentu Koscielnyju umjesto Ederu. FIFA je tada pojasnila da je riječ o tipičnom slučaju pogrešnog identiteta, dok simuliranje tijekom edukacija sudaca uopće nije bilo spominjano.

Zbog toga je UEFA sada sucima jasno poručila da se pravilo odnosi isključivo na slučajeve u kojima je kažnjen pogrešan igrač. U europskoj organizaciji smatraju da je riječ o činjeničnoj odluci, dok je procjena radi li se o prekršaju ili simuliranju subjektivna i zahtijeva pregled snimke, pa ne može ulaziti u kategoriju pogrešnog identiteta.

Što ostaje u nadležnosti VAR-a?

UEFA je ujedno odbacila mogućnost da VAR dodjeljuje crvene kartone igračima koji tijekom rasprave sa sucem prekrivaju usta, iako su na Svjetskom prvenstvu zbog toga isključeni Miguel Almirón i Piero Hincapié.

VAR će i dalje moći intervenirati kod simuliranja, ali samo u ograničenim situacijama, primjerice ako ono dovede do drugog žutog ili izravnog crvenog kartona, odnosno pogrešno dosuđenog jedanaesterca.

Potvrđeno je i da će se ubuduće provjeravati pogrešno dosuđeni korneri, ali samo kako bi se utvrdilo tko je posljednji dirao loptu, bez provjere eventualnog zaleđa u začetku akcije.

O svim novostima sljedećeg će tjedna raspravljati glavni suci iz 54 UEFA-ine članice. Prema informacijama BBC Sporta, očekuje se da će i nacionalne lige prihvatiti UEFA-ino tumačenje te pravilo o pogrešnom identitetu primjenjivati isključivo u jasno utvrdivim slučajevima. IFAB nije želio komentirati različita tumačenja novih smjernica.