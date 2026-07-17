West Ham ispao u drugu ligu, ali navijači stoje uz klub: Nećete vjerovati koliko su prodali sezonskih ulaznica

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Nakon ispadanja u drugu ligu, podrška navijača West Hamu dodatno je porasla.

Engleski nogometni klub West Ham objavio je da je za iduću sezonu već prodao više od 50 tisuća sezonskih ulaznica.

Kako navode iz kluba, broj prodanih godišnjih ulaznica čak je veći nego prošle godine, kada je West Ham nastupao u Premier ligi.

West Ham je na kraju prošle sezone ispao u Championship, samo tri godine nakon što je 2023. osvojio drugi europski trofej u svojoj povijesti pobjedom u Konferencijskoj ligi.