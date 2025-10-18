UEFA drakonski kaznila Niku Jankovića

Podijeli :

Natasa Kupljenik SPP via Guliver

Niko Janković, jedan od ključnih igrača Rijeke, zaradio je izravni crveni karton u prvom kolu Konferencijske lige tijekom poraza od armenskog Noaha (1:0), što mu je donijelo suspenziju od čak tri utakmice. Zbog te kazne propustit će važne susrete protiv Sparte Prag, Lincoln Red Impsa i AEK-a iz Larnace, što predstavlja ozbiljan udarac za Rijeku u ionako izazovnoj sezoni.

Ova suspenzija dodatno komplicira situaciju za momčad s Kvarnera u ključnom europskom natjecanju, u koje je ušla nakon što je kroz prethodne kvalifikacije izborila nastup u Konferencijskoj ligi. Janković je dosad ove sezone zabilježio 16 nastupa, postigao jedan pogodak i upisao tri asistencije, a prema procjeni Transfermarkta njegova vrijednost iznosi 6.5 milijuna eura.