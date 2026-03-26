UEFA dodatno kaznila Benficu zbog incidenta s Viniciusom, evo koliko sad moraju platiti

HMBxMedia CarlosxSilva via Guliver

Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (UEFA) kaznila je Benficu sa ukupno 73.000 eura zbog nedoličnog ponašanja navijača u susretu Lige prvaka protiv Real Madrida.

Portugalski sastav je kažnjen sa 40.000 eura zbog rasističkog i diskriminirajućeg ponašanja dijela navijača za vrijeme utakmice koju je Real 17. veljače u Lisabonu dobio sa 1-0.

Televizijske snimke prikazivale su navijače kako prave geste majmuna nakon pobjede “Kraljevskog kluba”. Benfica je prethodno suspendirala pet navijača koji su bili pod istragom zbog “neprimjerenog ponašanja na tribinama rasističke prirode”.

Utakmica je bila prekinuta na gotovo 10 minuta nakon što je Vinicius rekao sucu da ga je igrač domaćeg sastava Gianluca Prestianni rasistički uvrijedio.

Argentinski napadač je prekrio usta dresom i nešto rekao Viniciusu nakon što je Brazilac provokativno proslavio pogodak. Vinicius je odmah otišao do suca i utakmica je zaustavljena jer je Brazilac optužio Prestiannija za rasizam.

UEFA je pokrenula istragu i još uvijek razmatra taj slučaj. Prestianni je privremeno suspendiran na jednu utakmicu i propustio je uzvrat kojeg je Real dobio sa 3-1.

Benfica je kažnjena i sa 8.000 eura jer su navijači koristili lasere i 25.000 eura za bacanje predmeta na teren. Ukupna financijska kazna za ovu utakmicu dosegla je 73.000 eura.