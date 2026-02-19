VIDEO / Rijekin Gruzijac ušao je s klupe te dobio crveni karton nakon samo 15 minuta u igri

Riječ je o Tornike Morchiladzeu, 24-godišnjem krilnom napadaču. Gruzijac je ušao u 74. minuti, a isključen je već u 89. Prvi žuti karton dobio je zbog opasnog klizećeg starta nakon izgubljene lopte, a deset minuta kasnije povukao je suparnika na rubu kaznenog prostora nakon što ga je ovaj predriblao, pa mu je glavni sudac pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.