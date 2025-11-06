UŽIVO / LINCOLN – RIJEKA 0:1 Fruk iz prve prave prigode zabio i razveselio Armadu

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

Nogometaši Rijeke gostuju na Gibraltaru kod Lincoln Red Impsa u okviru 3. kola Konferencijske lige. Riječani se nakon poraza u derbiju protiv Dinama žele vratiti na pobjedničke staze. Podsjetimo, Sanchezova momčad nakon uvodna dva kola ima tri osvojena boda nakon poraza od Noaha te pobjede protiv praške Sparte. Utakmica će se igrati na, uvijek neugodnoj, umjetnoj travi, a Rijeka je postavljena u ulogu favorita.