UŽIVO / LINCOLN – RIJEKA 0:1 Fruk iz prve prave prigode zabio i razveselio Armadu

Nogometaši Rijeke gostuju na Gibraltaru kod Lincoln Red Impsa u okviru 3. kola Konferencijske lige. Riječani se nakon poraza u derbiju protiv Dinama žele vratiti na pobjedničke staze. Podsjetimo, Sanchezova momčad nakon uvodna dva kola ima tri osvojena boda nakon poraza od Noaha te pobjede protiv praške Sparte. Utakmica će se igrati na, uvijek neugodnoj, umjetnoj travi, a Rijeka je postavljena u ulogu favorita.
Zlomislić spasio Rijeku
29'
Gomez je zaobišao Zlomislića na desnoj strani, uputio udarac koji je išao paralelno uz gol, a lopta je stigla na suprotnu stativu. Odatle je Villacanas ubacio za Dabo, a njegov udarac iz blizine majstorski brani golman Rijeke.
Novi opasni napad Lincolna.
Novi opasni napad Lincolna. Villacanas je ubacio u peterac domaćih, ali njegov suigrač nije uspio uputiti udarac. Obrana Rijeke otklonila je opasnost.
Dabo zaprijetio Rijeci
Evo prvog udarca na utakmici i opasnosti za gol Rijeke. Dabo je sjajno opalio iz voleja s vrha šesnaesterca, no lopta je otišla pokraj gola.
Rijeka je napravila pet prekršaja za manje od 15 minuta
Rijeka je napravila pet prekršaja za manje od 15 minuta igre na Gibraltaru.
Ndockyt je dobio žuti karton
Ndockyt je dobio žuti karton zbog opasne igre, startao je đonom na suparnika.
Rijeka ima blagu inicijativu
Rijeka ima blagu inicijativu i veći posjed lopte, no rijetko ulazi u protivničku trećinu.
De Barr je napravio čvrst prekršaj na Majstoroviću
De Barr je napravio čvrst prekršaj na Majstoroviću. Dobio je posljednje upozorenje.
Počeo je dvoboj
1'
Počeo je dvoboj
Jedno iznenađenje Sancheza u prvih 11
Postava Rijeke izgleda prilično standardno, izuzev najisturenijeg čovjeka u formaciji. Mjesto napadača zauzima Ante Matej Jurić koji je dobio prednost ispred Čopa i Adu-Adjeija. Takav potez iznenađuje jer Jurić nije dobio ni minute u posljednje tri utakmice.
Stigli su sastavi!
Lincoln: Hankins - Toscano, Mandi, Lopes, Kolega - De Barr, Rutjens, Dabo - Toni, Villacanas, Kike Gomez
Rijeka: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Petrovič, Husić, Devetak - Ndockyt, Vignato, Fruk, Thaqi - Jurić
