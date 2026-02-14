Rijekin protivnik u Konferencijskoj ligi do lagane pobjede u ciparskom prvenstvu

Podijeli :

AP Photo/Petros Karadjias by Guliver

Suparnik Rijeke u doigravanju za osminu finala nogometne Konferencijske lige, ciparska Omonia u susretu je 22. kola domaćeg prvenstva s uvjerljivih 3-0 na svom terenu svladala Paralimni.

Strijelci su bili Semedo (45+2), Mmaee (59) i Andreou (77).

Omonia je vodeća na ljestvici sa 54 boda, osam više od drugog AEK-a iz Larnace, a 12 od trećeg Apollona koji imaju po susret manje.

Paralimni je zadnji sa samo jednim bodom.

Omonia i Rijeka prvi će susret igrati u četvrtak na Cipru, dok je uzvrat 26. veljače u Rijeci.