NOAH – RIJEKA UŽIVO OD 18.45: Stigli su sastavi! Riječani u europskoj premijeri traže popravak dojma

Sandro Perković, bivši trener Dinama trenutno vodi armenskog prvoligaša, a evo što je poručio na jučerašnjoj konferenciji za medije:

"Gledao sam neke utakmice Rijeke, pratim što se događa u HNL-u, vidio sam i utakmicu protiv Istre u kojoj Rijeka nije izgledala loše. Momčad se nije puno promijenila, otišli su Selahi i Djouahra, ostali su i dalje ovdje, neki novi su došli. Stigao je novi trener, novi su zahtjevi, drugačiji stil nogometa i treba neko vrijeme da stvari sjednu na svoje mjesto. Znamo mi ovdje snagu Rijeke, znamo da ta momčad sigurno može bolje nego što trenutno izgleda. I sigurno će kad-tad proigrati", zaključio je.