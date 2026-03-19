Evo koliko je Rijeka zaradila ove sezone nastupima u Europi

Rijeka je ispala od Strasbourga u osmini finala Konferencijske lige s ukupnih 2:3.
Za plasman u ligašku fazu UEFA je Rijeku nagradila s 3,2 milijuna eura, a dodatnih 200.000 eura pripalo je za plasman među 9. do 24. mjesto.
Rezultati u skupini (dvije pobjede i tri remija) donijeli su još 800.000 eura, a prolazak ciparske Omonije u play-offu dodatnih 800.000 eura.
Nastupi u pretkolima Lige prvaka i Europa lige donijeli su gotovo milijun eura, pa je ukupni prihod kluba s Rujevice ove sezone iz UEFA-inih nagrada dosegao oko šest milijuna eura.
Da je Rijeka prošla Strasbourg, dodatno bi zaradila 1,3 milijuna eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!