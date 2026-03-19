Evo koliko je Rijeka zaradila ove sezone nastupima u Europi

Podijeli :

Gleb Soboliev PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Rijeka je ispala od Strasbourga u osmini finala Konferencijske lige s ukupnih 2:3.

Za plasman u ligašku fazu UEFA je Rijeku nagradila s 3,2 milijuna eura, a dodatnih 200.000 eura pripalo je za plasman među 9. do 24. mjesto.

Rezultati u skupini (dvije pobjede i tri remija) donijeli su još 800.000 eura, a prolazak ciparske Omonije u play-offu dodatnih 800.000 eura.

Nastupi u pretkolima Lige prvaka i Europa lige donijeli su gotovo milijun eura, pa je ukupni prihod kluba s Rujevice ove sezone iz UEFA-inih nagrada dosegao oko šest milijuna eura.

Da je Rijeka prošla Strasbourg, dodatno bi zaradila 1,3 milijuna eura.