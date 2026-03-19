Dantas: Frustrirajuće je ispasti, bilo je 50-50…

Rijeka je ispala iz Konferencijske lige nakon što je u uzvratu osmine finala u Francuskoj odigrala 1:1 sa Strasbourgom, a ukupni rezultat od 3:2 bio je u korist domaćina.
“Bili smo blizu, ali nismo uspjeli, život ide dalje. Imamo utakmicu u nedjelju, pa pauza. Frustrirajuće je, ali eto. Bio je ovo dug put, od Ludogoreca sve do ovdje. Stvarno su nevjerojatni, ali smo i mi pokazali puno. Bilo je 50-50, i mi smo mogli proći, ali su na kraju bili bolji u zadnjoj trećini i zasluženo su prošli dalje.”
