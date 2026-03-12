U Upravu Atletico Madrida ušla Zlatna kopačka s Europskog prvenstva 2008.

Podijeli :

(AP Photo/Ivan Sekretarev) via Guliver Image

Nekoliko dana nakon pobjede u Ligi prvaka protiv Tottenhama Atletico Madrid predstavio je nove članove svoje Uprave.

U četvrtak ujutro formirana je nova Uprava na čijem će čelu i dalje biti Enrique Cerezo dok će izvršni direktor također ostati isti te će tu dužnost obnašati Miguel Angel Gil.

Međutim, ostatak Uprave donio je jedno zanimljivo ime, jednog bivšeg igrača kluba i legendu španjolske reprezentacije. Riječ je o Davidu Villi koji je u Atletico Madridu proveo dvije godine (2013. i 2014.), a svoj trag je ostavio u Barceloni, Valenciji te u reprezentativnom nogometu.

Jedan od novih direktora Atletico Madrida osvojio je Zlatnu kopačku na Europskom prvenstvu 2008. godine te Srebrnu kopačku na Svjetskom prvenstvu u Južnoafričkoj Republici 2010. godine. U oba ta natjecanja zlato je pripalo Španjolskoj, kao i 2012. godine kada Villa ipak nije bio član pobjedničke reprezentacije.