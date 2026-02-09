U Koprivnici su čuli Gregurinine riječi, u Slaven se vraća dobro poznato lice

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Slaven Belupo je za vikend poražen od Hajduka na Poljudu 2:0.

“Situacija je teška, izgubili smo kraljicu, topa i skakača. Moramo sjesti, konstruktivno razgovarati i vidjeti kako dalje”, zavapio je Mario Gregurina nakon utakmice u Splitu. A onda su reagirali u Koprivnici…

Naime, kako doznaje Germanijak, u Koprivnicu se vraća Alen Grgić, igrač koji je osim koprivničkog prvoligaša nosio dres Osijeka i Rijeke.

Grgić je, podsjetimo, igrao za armenski Noah, kod trenera Sandra Perkovića. Igrao je jesenas i Konferencijsku ligu, u kojoj je armenski klub izborio drugi krug, a sad je raskinuo ugovor.