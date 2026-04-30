Turski branič opleo po Ronaldu: ‘Razočaravajuće je kako se njegova karijera završava na ovaj način’

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Al Nassr pobijedio je Al Ahli rezultatom 2:0 u utakmici koja bi mogla imati ključnu težinu u borbi za titulu u Saudijskoj Arabiji.

Glavnu ulogu u trijumfu imao je Cristiano Ronaldo, koji je postigao prvi gol na utakmici, a točku na i stavio je Coman. Ipak, utakmica nije prošla bez tenzija. Dolazilo je do oštrih startova, a nakon utakmice i velikih i žestokih rasprava između Meriha Demirala i Ronalda gdje je Turčin oštro napao Portugalca.

Ronaldo nije izdržao, pa je kasnije u mix zoni kazao da je on netko tko je pet puta osvajao Ligu prvaka, što je bio Portugalčev odgovor na provokacije Turčina.

“Njegovi suigrači su osvajali Svjetsko prvenstvo i ‘zaokružili’ nogometnu priču, dok je on ovdje da ističe svojih 5 titula Lige prvaka. Ne može osvojiti ništa sa Al Nassrom. Navodno je zaprijetio odlaskom ako mu ne dozvole da osvoji ligu, i prilično je razočaravajuće kako se njegova karijera završava na ovaj način.“

Na kraju je dodao:

“Svi pomažu Al Nassru da osvoji titulu. Tako mi Alaha, ovo se događa; svi žele da Al Nassr osvoji bilo koji trofej. Ovo je sramota! Svi žele da Al Nassr pobijedi! Hvala Alahu… Al Ahli uvijek pobjeđuje na terenu bez ičije pomoći.”