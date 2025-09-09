Turci rješavaju mariborski kaos: Hoće li im Đalović oprostiti?

U nogometnom Mariboru ovih se dana događaju stvari koje bi u nekim drugim vremenima bile gotovo nezamislive. Potraga za novim trenerom pretvorila se u pravi fijasko – Radomir Đalović jučer je stigao u Ljudski vrt s namjerom da potpiše ugovor kao novi trener, ali to se nije dogodilo. Hoće li danas promijeniti mišljenje?
Jaka Kozmelj, kolega sa slovenskog SK-a, doznao je najnovije informacije iz Maribora kojeg, zasad, još uvijek nije preuzeo donedavni trener Rijeke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!