Turci rješavaju mariborski kaos: Hoće li im Đalović oprostiti?

Vjerujemo da već znate ključne informacije ove turbulentne nedjelje. Bivši trener Rijeke, Radomir Đalović, došao je u Ljudski vrt kako bi potpisao ugovor kao glavni trener Maribora, no to jučer nije učinio. Dapače, uz povišene tonove napustio je urede u Mladinskoj ulici, a privremeni trener prve momčadi ostaje Radovan Karanović.

Ugovor drugačiji nego što je bilo dogovoreno

Gdje je zapelo? Izvori bliski crnogorskom treneru otkrili su nam da je do prvih nesuglasica došlo kod stavke o bruto/neto iznosu plaće, što je u visoko oporezivanom slovenskom prostoru ključna razlika. No kap koja je prelila čašu i dovela do prekida pregovora bila je klauzula o tome što se događa u slučaju prijevremenog raskida ugovora s trenerom.

Turci, što s obzirom na njihovu učestalost promjena trenera i nije iznenađujuće, imali su na tu temu sasvim drugačije viđenje od Đalovićevog tabora.

Kako god, prema posljednjim informacijama iz Maribora, priča još uvijek nije sasvim završena. Cijelu situaciju sada pokušava razriješiti prvi čovjek Maribora, Acun Ilıcalı, koji nastoji smiriti razljućenog Đalovića i ipak ga nagovoriti da preuzme vođenje Maribora.

Scenarij koji je sinoć djelovao gotovo nevjerojatno, nakon prospavane noći ipak djeluje nešto realnije — Crnogorac bi, prema informacijama, ipak mogao postati trener Maribora. U svakom slučaju, šteta je već učinjena, a ugled kluba ponovno trpi.