Turci: Dinamo poslao ponudu za Livakovića, čeka se odgovor Fenerbahčea

xxTomxDubravecx zagrijavanje_hrvatska20-171125 via Guliver Image

Prema pisanju turskog Haberlera, Dinamo je Fenerbahčeu poslao ponudu za dolazak Dominika Livakovića na šestomjesečnu posudbu, uz mogućnost otkupa ugovora za tri milijuna eura. Hrvatski reprezentativni vratar trenutačno je posuđen Gironi, ali ondje ne dobiva priliku te želi povratak u zagrebački klub. Fenerbahče se zasad još nije očitovao o ponudi.

Livaković je tijekom ljeta stigao u Gironu na posudbu do kraja sezone, iako s turskim klubom ima ugovor do ljeta 2028. Za španjolsku momčad nije upisao nijedan nastup, a u međuvremenu je branio samo u tri utakmice hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Bez statusa u Fenerbahčeu i bez minutaže u Španjolskoj, Dinamu je posebno važno da Livaković ne nastupi za Gironu do siječnja. U suprotnom bi izgubio pravo igranja za Dinamo, jer pravila dopuštaju registraciju za tri kluba u sezoni, ali nastupanje samo za dva.

Prije odlaska u inozemstvo Livaković je za Dinamo skupio 293 nastupa, a u ljeto 2023. prešao je u Fenerbahče za odštetu od 6,6 milijuna eura. U prvoj sezoni te dijelu druge bio je prvi izbor na vratima turskog kluba, no u drugom dijelu prošle sezone trener José Mourinho preselio ga je na klupu.

I na početku aktualne sezone ostao je u Fenerbahčeu, ali je branio u samo dvije utakmice. Posljednji put nastupio je 31. kolovoza protiv Genclerbirliğija, u pobjedi 3:1, nakon čega više nije dobio priliku iako je kasnije promijenio klub.